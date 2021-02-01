Rus muhalif Navalny’nin eşine para cezası

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny taraftarları yine sokaklara indi. Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyenler protesto gösterileri düzenledi. Rus polisinin göstericilere müdahalesi sert oldu, 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. Kalabalık bir grup da Navalny’nin tutulduğu cezaevinin önünde toplandı. Polis, göstericilerin peşine düştü. Yakalananlar polis araçlarına bindirildi.

NAVALNY’NİN EŞİNE PARA CEZASI

Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya, eşini destekleyen protestolara katıldığı gerekçesiyle 20 bin Ruble (1.896 TL) para cezasına çarptırıldı. Yulia Navalnaya'nın avukatı, müvekkilinin yetkisiz bir protestoya katılmakla suçlandığını ve 15 günlük idari gözaltı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Protestolarda bugüne kadar yaklaşık 5 binden fazla kişi gözaltına alındı. DHA