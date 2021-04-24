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Rusya’dan Karadeniz’de kritik hamle: Üç bölge bu akşam kapanıyor

Ukrayna'yla sıcak çatışmanın eşiğindeki Rusya'dan Karadeniz'de yeni bir adım geldi. Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası'nın yakınlarındaki üç bölgeyi bu akşamdan itibaren tüm gemilere kapatıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:02, 24/04/2021
HaberlerDünya
Rusya’dan Karadeniz’de kritik hamle: Üç bölge bu akşam kapanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere ticari olmayan tüm gemilere kapatacağını duyurdu.

Bu akşam saat 21.00’den itibaren başlayacak sınırlamaların 31 Ekim’e kadar yaklaşık 6 ay süreceğini ifade eden Savunma Bakanlığı, bu tarihlerde Rus donanmasının deniz tatbikatlarına da başlayacağını duyurdu.

KERÇ BOĞAZI DAHİL DEĞİL

Kırım’ın batısında Sivastopol’dan Hurzuf’a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası’nın yakınlarında tatbikatların düzenleneceği Opukskiy Doğa Koruma Alanı’nı geçişlere kapatan Rusya Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı’nın ise kısıtlı bölgeler arasında yer almadığını ekledi.

ASKERLER ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Rusya, askeri tatbikatlar için Ukrayna sınırına yakın bölgelere sevk ettiği askerleri dün geri çekmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı doğrultusunda ani denetimlere katılan Güney Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri birlikleri 23 Nisan'da daimi görev noktalarına dönmeye başladı” ifadeleri kullanıldı.

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