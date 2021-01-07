Son dakika… ABD’de beklenen oldu: Joe Biden resmen başkan

2020 yılının Kasım ayında ABD’de yapılan seçimlerin nihai sonucu bugün büyük bir gerilimin ardından resmen açıklandı…

Seçimlere hile karıştığı iddiasıyla aylardır ABD halkını meşgul eden ve bu konuda yaptığı açıklamalarla ülkeyi adeta kutuplaştıran ABD Başkanı Donald Trump’ın hezimeti bugün Seçiciler Kurulu’nun oylarının tescil edilmesiyle tarihe düştü.

ABD’de başkanı seçecek oyları veren Seçiciler Kurulu’nun oy dağılımını inceleyen ve bu konuyu masaya yatıran Kongre, Trump’ın kışkırtmasıyla Kongre binasını basan göstericilerin bastırılması ile birlikte tekrar toplandı.

TRUMP’IN SAĞ KOLU SERT KONUŞMUŞTU

Toplantıyı, “Bu gece buraya zarar verenler kazanamadı. Hiçbir zaman kazanamayacaklar” sözleriyle açan Trump’ın sağ kolu ve başkan yardımcısı Mike Pence’in ardından Kongre’de yoğun mesai tekrar başladı.

Kongre bir süre sonra 3 Kasım’daki seçim sonuçlarını değerlendirdi ve Seçiciler Kurulu’nun sonuçlarını tescil etti. Böylelikle Joe Biden’ın resmen ABD başkanı olmasının önü açıldı.

Biden 20 Ocak’ta yemin ettikten sonra görevine başlayacak.

TRUMP’TAN JET YANIT

Alınan kararın ardından Trump bugün bir açıklama yaptı…

Beyaz Saray Sözcüsü, Twitter üzerinden Trump’ın sözlerini aktardı. Trump, “Her ne kadar seçimlerden çıkan sonuçları kabul etmesem de 20 Ocak’ta düzenli bir geçiş olacaktır” dedi.