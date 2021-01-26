Son dakika… Türkiye’ye yaptırım sinyali veren Blinken’e ABD Senatosu’ndan onay

ABD Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden'ın adayı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığını oylamak üzere toplandı. Senato, Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Blinken'e onay verdi. Senato'da yapılan oylamada Biden'ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Antony Blinken 78'e 22'e oy ile Senato'dan onay aldı.

Senato, şu ana kadar Biden'ın kabinesi için aday gösterdiği 4 isme onay verdi. Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ın ardından Blinken'ın da Senota'dan onay alması ile Biden ulusal güvenlik ekibindeki 3 kilit ismi göreve getirmiş oldu. Senato, dün yaptığı oylamada ise Biden'ın Hazine Bakanlığı görevine aday gösterdiği Janet Yellen'e onay vermişti.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, kıdemli diplomat Blinken'ın adaylığı Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nunda geniş destek görmüştü.

Bazı Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere pek çok Kongre üyesi, Biden’ın ulusal güvenlik ekibinin mümkün olan en kısa sürede oluşturulmasından yana.

Antony Blinken uzun zamandır Biden'a yakın bir isim. Daha önce de ABD Senatosu'nun onayladığı bir isim olan Blinken, en son Biden başkan yardımcısıyken Başkan Barack Obama yönetiminde Dışişleri Bakan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Blinken, Obama yönetimine katılmadan önce Biden'ın başkanlık ettiği aynı komisyonda personel direktörlüğünü yürütmüştü. Blinken, komisyonda görev yapmadan önce eski Başkan Bill Clinton döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yer almıştı.

“TÜRKİYE’YE YAPTIRIMLAR DEĞERLENDİRİLMELİ” DEMİŞTİ

Blinken geçen haftaki oturumda, Türkiye'yi ABD'nin müttefiki gibi davranmamakla suçlamıştı. Blinken, yeni yönetimin Ankara'ya Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtmişti.

Blinken ayrıca Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore’nin yarattığı zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Çin’in ABD’nin ulusal çıkarları karşısındaki en önemli mesele olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı adayı, işbirliğine kapıyı da açık bırakmıştı.

Blinken ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın moralini ve diplomatik yapısını yeniden inşa etme sözü vermiş, ABD’yi yurtdışında “tevazu ve güvene dayalı bir liderlik” olarak gördüğünü söylemişti.

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