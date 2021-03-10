Sözcü gündeme getirmişti: 4 haftaya Türklere pasaport sözü

Yurt dışında ve özellikle Almanya'daki Türklerin, işlem yaptırabilmek için başkonsolosluklardan randevu alamaması ile ilgili sıkıntılarla ilgili Alman yetkililerle ilk resmi temas gerçekleşti.

Sözcü’nün gündeme getirdiği, “Türklerin pasaportsuz kalması ve konsolosluklarda oluşan uzun kuyruklar” konusunun çözümünde yeni bir adım atılmış oldu. Buna göre, en çok yığılmanın yaşandığı Frankfurt Başkonsolosluğu'na ek personel getirilecek ve pasaportu bitmeye yaklaşan herkese, bitimden 4 hafta öncesinde “kesinlikle” pasaport verilecek.

Noter ve diğer işlemler konusunda ne yapılacağı ise henüz belirsiz.

BAŞKONSOLOS BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Yüzbinlerce Türk, pasaportunun süresi geçtiği ve Alman makamlarında sorun yaşadığı için, konu Yabancılar Dairesi ile görüşüldü.

Frankfurt Yabancılar Dairesi Müdürü Norbert Euler ile bir araya gelen Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, “Artık süresi dolmadan yeni pasaport verebileceğiz” dedi.

Oysa, Yabancılar Dairesi, daha önce pasaport süresi geçenlere müsamaha gösterileceğini açıklamıştı. Tunçer'in bu sözü, Alman tarafın yaklaşımının da karşıtı olarak dikkat çekti.

“KİMSE PASAPORTSUZ KALMAYACAK”

Yabancılar Dairesi'nden alınan bilgilere göre Başkonsolos Tunçer, tüm pasaportların geçerlilik süresi dolmadan 4 hafta önce yenileceği ve kimsenin geçersiz pasaportla kalmayacağı garantisini verdi.

Bunun için personel desteği yapılacağı bilgisini alan Yabancılar Dairesi, ayrıca başkonsolosluklara, “Pasaport alanların oturum izni için başvuru koşullarını” gösteren bir duyuru asılacağını açıkladı.