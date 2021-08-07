Taliban, Afganistan’da bir vilayeti daha ele geçirdi
Taliban, kuzeyde stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle iki vilayetin kontrolü Taliban'a geçmiş oldu.
Afgan hükümet güçleri kuzeyde stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan’ın kontrolünü Taliban’a karşı kaybetti.
Taliban dün de Afganistan’da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc’ı da ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban’ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu.
Afganistan’daki güvenlik durumu, ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban’ın hakimiyet alanını genişletmesiyle giderek kötüleşiyor.