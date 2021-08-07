Haberler - Dünya

Taliban, Afganistan’da bir vilayeti daha ele geçirdi

Taliban, kuzeyde stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle iki vilayetin kontrolü Taliban'a geçmiş oldu.

SOZCU.COM.TR
YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Taliban, Afganistan’da bir vilayeti daha ele geçirdi

Afgan hükümet güçleri kuzeyde stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan’ın kontrolünü Taliban’a karşı kaybetti.

Taliban dün de Afganistan’da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc’ı da ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban’ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu.

Afganistan’daki güvenlik durumu, ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban’ın hakimiyet alanını genişletmesiyle giderek kötüleşiyor.

Taliban üyelerinin Clubhouse'u kullandıkları ortaya çıktı İlginizi Çekebilir Taliban üyelerinin Clubhouse'u kullandıkları ortaya çıktı Hulusi Akar'dan Afganistan mesajı: Havaalanını işletmeye talibiz İlginizi Çekebilir Hulusi Akar'dan Afganistan mesajı: Havaalanını işletmeye talibiz