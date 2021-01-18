Trump’a kötü haber: Bu açıklamalar başını yakar

Hem ABD’de hem de dünya genelinde şok etkisi yaratan kanlı Kongre binası baskını sonrasında ABD Başkanı Donald Trump iyice köşeye sıkıştı.

2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde mağlubiyeti kabul etmeyen ve Kasım ayından beri sık sık kişisel Twitter hesabından ve başka kanallardan “Savaşarak bu koltuğu bırakmayacağım” mesajı veren Trump’ın azil sürecini hızlandıracak ve oyların Trump aleyhine çıkmasına sebep olacak açıklamalar ortaya çıktı.

Trump destekçilerinin katıldığı Kongre baskınında gözaltına alınan bazı saldırganların ifadeleri ortaya çıktı. Olaylar sırasında gözaltına alınan Kentuckyli bir adam FBI’a, “Başkan Trump öyle istediği için kuzenimle birlikte Washington’a gittim ve Kongre baskınına katıldım” dedi.

“BAŞKAN BİZİ ÇAĞIRDI”

Olaylar sırasında güvenlik görevlileri ve polise yangın söndürme tüpü fırlatan Pennsylvanialı emekli itrafiye erinin ifadelerini ise Washington Post paylaştı. Emekli itfaiye eri, “Başkanın talimatlarıyla Kongre’ye gittim” dedi.

Öte yandan Dallas’ta yaşayan ve kanunları yok sayarak Kongre binasına giren emlakçı Jenna Ryan, yerel televizyon kanalına çıkarak açıklamalarda bulundu. Ryan, “Beni affedin başkanım. Ben başkanımı takip ettiğimi sanıyordum. Beni oraya çağırdığını düşündüm. Oraya uçmamızı ve orada olmamızı istedi. Ben onun istediğini yapıyordum” ifadesini kullandı.

TRUMP’IN OĞLU DA KIŞKIRTTI

Bu açıklamaların Trump’ın azil sürecini hızlandırabileceğini yazan Amerikan basınına konuşan Washington DC Başsavcısı Karl Racine, “Kalabalığı şiddete yönlendirenler hakkında suçlama yapabilirim” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 5 kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskını öncesinde, “Eğer ölümüne savaşmazsanız içinde yaşayacağınız bir ülkeniz kalmayacak” demişti.

Racine, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ve “ayağa kalkın ve savaşın” diyen Donald Trump Jr. hakkında da soruşturma başlatılacağının sinyalini verdi.

KADERİ BUNA BAĞLI

Azil süreci başkanlık görevini Biden’a bıraktıktan sonra tamamlanacak Trump’ın siyasi kariyeri bu konuda çıkacak karara bağlı.

Eğer azil kararı çıkarsa Trump’ın 2024’te başkanlık yarışına girmesinin ya da herhangi bir federal görev almasının önü kapanacak.