Trump’ın doğum gününde kafa karıştıran görüntü: Melania kayıplara karıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi ocak ayında Joe Biden’a devretse de uluslararası kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor.

2024 seçimleri için yeniden yarışa girmesi beklenen Donald Trump 14 Haziran’da 75. yaşını kutladı. Trump için düzenlenen doğum günü partisi sosyal medyada uzunca süre konuşuldu. Zira partide herkesin gözü Trump’ın eşi Melania’yı aradı.

Trump’ın New Jersey’deki bir golf kulübünde düzenlenen partiye, aile üyelerinin yanı sıra eski Amerikan futbolu oyuncusu Herschel Walker gibi ünlü isimler de katıldı. Donald Trump Jr. tarafından paylaşılan bir videoda davetliler Trump için hep bir ağızdan ‘İyi ki doğdun’ diye tempo tutarken görülüyor.

BOŞANMA İDDİALARI



Kamera etraftakileri gösterse de, eski First Lady Melania Trump’ın ortamda bulunmaması dikkat çekiyor. Melania’nın yokluğu sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekerken, “Melania nerede? Baron ve Melania hiçbir yerde yok” gibi yorumlara neden oldu.

Başkanlık döneminde kameralar önünde zaman zaman soğuk görüntüler veren Donald ve Melania Trump’ın, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra boşanacakları iddia edilmişti.

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