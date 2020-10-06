Melania Trump’tan bomba etkisi yaratacak ses kaydı: O hayat kadını…

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump corona virüsüne yakalanarak dünyanın gündemine otururken, tedavisi süren çiftle ilgili bomba etkisi yaratacak bir ses kaydı ortaya çıktı.

Melania Trump’a ait ses kaydında, Donald Trump’ın kendisini aldattığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels’la ilgili sözleri yer alıyor. 2018 yılında iddiaların patlak verdiği döneme ait kayıtlarda First Lady Melania Trump, danışmanı Stephanie Winston Wolkoff’a dert yanıyor.

Daniels’ın Vogue dergisinde yer alacak olmasına sinirlenen Trump, “O bir hayat kadını. Annie Leibovitz bir hayat kadınını çekti ve Eylül ya da Ekim sayılarından birinde yer alacak” ifadelerini kullandı.

Melania, Trump seçildiğinden bu yana dergiye kapak olmadığını, en son 2005 yılında gelinliğiyle kendisine yer verildiğini de söylüyor.

Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in podcast programında yayınlanan kayıtlar büyük ses getirdi. Vergi kaçırma, Kongre'ye yalan beyanda bulunma ve Trump'la ilişkisi olduğu öne sürülen Stormy Daniels ile Karen McDougal'a sessiz kalmaları karşılığında para verdiği suçlamaları yöneltilen Cohen, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen corona virüsü nedeniyle cezasının kalanını evinde çekmek üzere tahliye edilmişti.

Porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal, yıllar önce Trump'la cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürüyor. Başkan Trump, Daniels ve McDougal'la ilişkiye girdiği iddialarını reddetse de, 2016’da seçimler öncesinde Cohen aracılığıyla bir sessiz kalma anlaşması teklif ettiği belirtiliyor. Daniels’ın buna karşılık olarak 130 bin dolar aldığı da ortaya atılan iddialar arasında.