Türk Bayrağı’nı yırtan Lagos Yunanistan’a iade edildi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada milletvekilliği kaldırılan ve Brüksel'de tutuklanan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya getirildi. Lagos'un Yunanistan'a getirilişine Yunan medyası geniş yer ayırdı.

YÜKSEK GÜVENİRLİKLİ CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan bir oturumda Türk Bayrağı'nı yırtan ve büyük tepki çeken Lagos, Elefterios Venizelos Havalimanı’ndan yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığı'na getirildi. Lagos'un geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra bu sabah saatlerinde yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

Türk Bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Lagos, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra 27 Nisan'da Brüksel'de tutuklanmıştı.



Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından “suç örgütü” olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

13 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak, Yunanistan'dan Belçika'ya kaçmıştı. Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek “Ulusal Halk Vicdanı” adı altında kendi partisini kurmuştu.

47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı. Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

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