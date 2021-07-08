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Ülke şokta! Corona ölümleri zirve yaptı

Endonezya'da son 24 saatte kaydedilen bin 40 corona virüsü kaynaklı can kaybıyla salgının başladığı Mart ayından bu yana en yüksek ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:49, 08/07/2021
HaberlerDünya
Ülke şokta! Corona ölümleri zirve yaptı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri Endonezya’da, son 24 saatte bin 40 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybederken 34 bin 379 vaka tespit edildi.

Kayıtlara geçen bin 40 ölü sayısı ile ülkede corona virüsü salgının başladığı Mart ayında bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Endonezya Sağlık Bakanlığa göre en fazla can kaybının Java ve Doğu Java'da yaşandı. Bakanlık, ölü sayısının 480'ni Java’da, 155'inin Doğu Java'da, 142'sinin ise başkent Jakarta'da kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya'da toplam corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 379 bin 397'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 908 oldu.

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Corona Endonezya Sağlık Sağlık Bakanı