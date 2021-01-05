Ülke şokta… Güzellik Kraliçesi ölü bulundu

Meksika’da corona virüsü salgını sürecinde paramedik olarak görev yapan 21 yaşındaki Ximena Hita hayatını kaybetti. Eğitimine devam eden ve hemşire olmaya hazırlanan Hita, evinde ölü bulundu.

2019 yılında Miss Aguascalientes seçilen genç kadın, 2021 Miss Mexico yarışmacıları arasında yer alıyordu. Ailesi ve arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri Hita’nın evine gitti.

İçeri giren ekipler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin yerel basına verdiği ilk bilgilere göre, genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hita’nın ölümü yarışma orgazinatörlerini de yasa boğdu. Organizasyondan yapılan açıklamada, “Ximena seni her zaman hatırlayacağız. Toplumumuza kattığın sevgi için teşekkürler. Senin mirasını devam ettireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Hita’nın yarışmacıları arasında olduğu Miss Mexico 2021’in 13 Mart’ta düzenlenmesi bekleniyordu.