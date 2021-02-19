Washington Post’tan Erdoğan-Biden analizi: Cumhurbaşkanı tonu belirlemek istiyor

1877 yılında kurulan ve 800’den fazla gazetecinin çalıştığı dünyanın en köklü gazetelerinden Washington Post’ta ABD’nin dış siyaset hamlelerinin kaleme alındığı bir köşe yazısı yayınlandı.

Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan köşe yazarı Max Boot’un kaleme aldığı makalede ABD’nin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden’ın karşılacağı zorluklar masaya yatırılırken, ABD’nin hem müttefikleri hem de düşmanları arasındaki dengenin çok hassas olduğu belirtildi.

Boot, İsrail, Mısır ve Türkiye’yi ABD’nin üç büyük müttefiki olarak tanımlarken, “Bu üç ülkeden de Biden yönetimine karşı bir hoşnutsuzluk sinyali alınıyor. Birçok İsrailli Biden’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’yu aramadığı için mutsuz. ABD-İsrail iş birliği devam edecek fakat Biden, Trump’ın olduğu kadar Netanyahu’ya fırsat sunmayacaktır” dedi.

“ERDOĞAN TONU BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR”

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiye de geniş yer ayıran Boot, son dönemde Ankara-Washington arasında tırmanan gerilimi de analiz etti. Boot, “Bu sırada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin 13 Türkün Irak’ın kuzeyinde öldüren Kürtleri desteklemesi ile ilgili ABD’yi azarlıyor. Erdoğan, iç siyasetteki öfkenin yönünü değiştirmeyi ve yeni başkan ile ilişkisinin tonunu belirlemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’ın Trump’a göre çok daha sert davranacağını öğrenmeli” yorumunu yaptı.

Biden’ın Taliban ve İran gibi düşmanlarıyla da mücadele edeceğini hatırlatan Boot, “Bütün dünya Biden’ın bu erken testleri nasıl ele alacağını merakla bekliyor. Bu yaklaşımı bütün başkanlık sürecini etkileyecek. Orta Doğu’daki sorunların dibine inmekten çekinmeli fakat aynı zamanda bütün dünyaya kolay lokma olmadığını göstermek zorunda. Aksi takdirde provokasyonlar daha da kötü bir hale gelecektir” dedi.

İlginizi Çekebilir Alman gazetesinden Türkiye analizi: İki Türk'ten biri ülkeden kaçmak istiyor