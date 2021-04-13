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Yunanistan turistler için karantina zorunluluğunu kaldırıyor

Yunanistan 14 Mayıs'tan itibaren tatilcilere karantina zorunluluğunu kaldırıyor. Muafiyet, aşılananlarla negatif test sonucu ibraz edenler için geçerli olacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:37, 13/04/2021
HaberlerDünya
Yunanistan turistler için karantina zorunluluğunu kaldırıyor

Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin 14 Mayıs’tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacağını açıkladı.

Ancak muafiyetten sadece Covid-19 aşısı olan ve PCR testi yaptıran, virüs taşımadığını belgeleyen ziyaretçilerin istifade edebileceği bildirildi. Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki basına yaptığı açıklamada, “Tatilciler ya aşılanmış olmalı ya da bir PCR testi yaptırmalılar” dedi.

Bakan yardımcısı bu koşulları yerine getirenlerin ülkeye özgürce seyahat edebileceklerini belirtti. Turizmde gelir kaybının önüne geçmek isteyen Atina yönetimi, AB’den ortak bir aşı belgesi hazırlamasını istiyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:33,