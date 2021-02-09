BİLSEM okulları ne zaman açılacak? BİLSEM’de yüz yüze eğitim tarihi belli oldu

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismi olan BİLSEM için okullarında yüz yüze eğitim tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili illere yazı gönderdi.

BİLSEM OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 Şubat’tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

1 Mart tarihinden itibaren ise, tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında yüz yüze eğitime başlanacak. 8'inci sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart 2021 tarihi itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecekler.

ZORUNLU OLMAYACAK

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacaklar. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almaya devam edecekler. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecekler. Yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.