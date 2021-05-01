Ders zili sınavlarla çalacak

LGS ve YKS'ye girecek 8. ve 12. sınıflar için okul ve kurslar ilk kez yüz yüze eğitime kapatıldı. Okullar, 17 Mayıs'ta yeniden açıldığında LGS' ye 20 gün ve YKS' ye 50 gün kalıyor.

VAKA SAYISI İZLENİYOR

Vaka sayısı kapanma sonrası artmazsa LGS planlandığı gibi 6 Haziran' da yapılacak. 8. sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrenciden, 1 milyonunun sınava girmesi beklenirken, 174 bin 160 öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecek.

Kapanma dönemine özel altın öğütler

✔ Okuldaki gibi uzaktan eğitimde de her derse girin.

✔ Odaklanmak için yatarak değil masada ve kamera açık çalışın.

✔ Kulaklık kullanırsanız, dikkatiniz derse toplanır.

✔ Soruda, ‘koyu renk-ve-veya' ile altı çizili yerlere dikkat edin.

✔ Deneme sınavlarını gerçek sınav saat ve süresinde yapın.

Uzmanlar uyarıyor

İstek Okulları Sınav Koordinatörü Murat Aslanoğlu ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan'dan adaylara önemli tavsiyeler:

“HEYECANINIZI YENİN”

Sibel Turan Pelivan: “Sınav yaklaşınca öğrenciler, ‘Zaman çok daraldı, eksiklerim çok!' diyerek panikliyor. Konuları bitirip, tekrar yapın. Deneme çözerek zamanı iyi planlıyorsanız, heyecanınızı yenersiniz.”

“SINAVDAN KORKMAYIN”

Murat Aslanoğlu: “Konuları bilmek yetmiyor. Doğru yorumlamanız önemli. Soruyu anlamak, cevabı bulmaktan zor olabilir. Soruları doğru analiz için kitap okuyun. İyi kitap okuyorsanız, sınavlardan korkmayın.”

Uzmanlar uyarıyor