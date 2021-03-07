Eğitim Sen’den vaka sayısı fırlayan Ankara’da eğitime ara çağrısı

Eğitim Sen, 1 Mart’ta 100 binde 39.84 yeni vaka sayısı ile orta riskli iller arasında gösterilen Ankara’da 6 Mart itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre vaka sayısının 100 binde 54.83’e çıktığı vurgulanarak eğitime ara verme çağrısında bulundu.

Eğitim Sen Ankara Şubeleri adına Hüseyin Köklü imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İlimiz Ankara, 1 Mart akşamı açıklanan tabloda, 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasında görülen 100 binde 39,84 yeni vaka sayısı ile orta riskli iller arasında bulunmaktaydı. Ancak, 6 Mart 2021 tarihinde Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat-5 Mart 2021 arasında ilimizin yeni vaka sayısının 100 binde 54,83'e çıktığını öğrenmiş olduk. İlimizde görülen yeni vaka sayılarının, bir hafta içerisinde % 37.6 artmış olması kaygılanmakta ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır.

Sendikamız Eğitim Sen, topluma ve tarihe karşı sorumluluğu gereği, salgının başından bu yana süreci yakından takip etmekte ve konu ile ilgili görüş ve önerilerini kamu yöneticilerine iletmekte; kimi zamanda düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Mart 2020'den bu yana salgınla mücadele için kamu yöneticilerini alanın özneleri ile birlikte çalışmaya, kamuoyunun uyarılarını dikkate almaya davet etmekteyiz. Bu konuda, uyarıda bulunma, öneri geliştirme ve sendikal haklarımızı kullanmanın sendikamızın eğitim emekçilerine, öğrencilerimize ve topluma karşı öncelikli sorumluluğumuz ve görevimiz olduğunu düşünmekteyiz.

Kamusal görevlerimiz ve sorumluluğumuz gereği Eğitim Sen Ankara Şubeleri olarak Ankara Valiliğini hızla;

Ankara'da bulunan tüm eğitim emekçilerinin 8-12 Mart tarihi arasında aşılanması için İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte bir planlama yapmalı ve yeterli sayıda aşı temin etmelidir,

Ankara ilinde yüz yüze eğitime gerekli koşullar sağlanana dek tüm kademelerde ara verilmelidir,

Ortaöğretim kurumlarında 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak sınavlar iptal edilmelidir,

Özel özel eğitim kurumları da dahil olmak üzere, özel eğitim kurumları ve okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmelidir,

Ankara Valiliği hızla Ankara ilinde eğitim alanında bulunan kesimlerin temsilcileri ile alınacak önlemler konusunda bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Eğitim Sen Ankara Şubeleri olarak önceliğimizin eğitim ve bilim emekçileri ile öğrencilerimizin hakları ve sağlıkları olduğunu kamuoyuna saygı ile sunarız.