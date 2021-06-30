“Eğitim ulusal kalkınmada milli bir sorumluluktur!..”

6 Haziran' da yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklandığı anda tercih maratonu da başlayacak. Anne-babaların okul seçerken dikkat etmesi gerekenleri ve nitelikli eğitimin önemini Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu SÖZCÜ' ye şöyle anlattı:

“GENÇLİĞİ KAYBEDEMEYİZ”

“Ülkemizi yönetenler, öğretmenler ve anne babaların en hassas olması gereken alan eğitimdir. İnsanlar koltuklarını, parasını pulunu, mevki makamını kaybedebilir. Ama ülkenin geleceği, gençliği kaybedemeyiz. Ulusal kalkınma için her çocuğun nitelikli eğitim alma hakkı ve özel-resmi okulların da nitelikli eğitim verme gibi son derece önemli bir milli sorumluluğu var.”

“ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEMİZ”

“İyi eğitim verilmesi çocukların bireysel gelişimi kadar ulusal kalkınma için de çok önemlidir. Hayatını eğitime adamış bir eğitimci olarak, gençleri gökyüzündeki yıldızlara benzetirim. Ülkemizi aydınlatan yıldızların başka ülkelere kaymasına izin veremeyiz. O yıldızları kendi semalarımızda görmek için çabalıyoruz. Ülkenin geleceği önceliği olmayanlar, bu çabada yer alamaz.”

“OKUL MUTLU ETMELİ”

“Pandemi döneminde resmi veya özel tüm okullar öğrencisi, velisi, çalışanlarıyla çok zor zamanlar yaşadı. Eğitimden kazandığını, eğitime yatıran okullardaki çocuklar mağdur olmadı. Okullar sadece akademik bilgi verilen yerler değil aynı zamanda güvenin adresi olmalıdır. Çocuklar zoraki gidilen değil koşarak, mutlu gidip, eve mutlu döndüğü, sosyalleştiği okullarda başarılı olabilir.”

“EĞİTİMCİLER YÖNETMELİ”

“Velilerimiz okul seçerken mutlaka ödeme kolaylığı sağlayan, zor duruma düştüğünüzde çocuğunuzu mağdur etmeyeceğinden emin olacağınız kurumlar birinci tercihiniz olsun. Yine dikkat etmeleri gereken çok önemli bir başka husus da okulun eve yakın olmasıdır. Çocuğun, öğrenmede geçireceği zaman yollarda geçmez. Anne-babalar çocuklarını kayıt ettirecekleri okulun eğitimciler tarafından yönetilip-yönetilmediğine dikkat etmelidir.”

“ŞIKLARA SIKIŞTIRMAYIN”

“Test sistemiyle, sayısal veriler ve şıklar arasına sıkıştırılmış okulların çocuklara verebilecekleri sınırlı olur. Bir okulun akademik başarısı kadar insanlığın ortak değerlerini benimsemiş ve bilimsel eğitime inanmış olması gerekir. Dünya vatandaşı olup aynı zamanda ana dil ve kültürüne hakim bireyler yetiştiren okullar, geleceğin dünya liderlerini yetiştirebilir. Türkiye'yi de ileriye taşıyacak ve çocukları da kişilikli bireyler olarak yetiştirecek kurumlar öncelikli tercih edilmelidir.”

“ŞAMPİYON ÖLÇÜT OLMAZ”

“Okulun merkezi sistemle yapılan LGS ve YKS gibi sınavlarda şampiyon öğrenci çıkarması tek başına okulun başarılı olduğunun göstergesi olamaz. Veliler, o yıl sınava giren öğrencilerin hangi üniversite ve bölümleri kazandığı ve öğrencilerinin beklenen başarıyı yakalama oranına bakmalı. ‘Pahalı okul, en iyi okul' demek değildir. Okulların öğrenci başına harcaması gereken bir eğitim maliyeti ve bütçesi olup-olmadığını sorsunlar.”

“ZOR GÜNLERİ DÜŞÜNÜN”

“Veliler ödeme kolaylığı sağlayan, pandemi gibi olağanüstü zamanlarda zor duruma düşerlerse de çocuğunun eğitimine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kurumları seçsin. Salgın herkese gösterdi ki; kurumsal kimliği olan özel okullar öğrencisini ve aileleri mağdur etmedi. Veliler, kayıt yaptırırken, ara sınıflardaki olası zam oranlarını da okula sorabilirler.”

Salgında 938 özel okul kapandı

– Türkiye'de 11 bin 837 özel okul var.

– 1 milyon 223 bin öğrenci özel okulda okuyor.

– Okullarda 36 bin 728 öğrenci tam burslu okutuluyor.

– 200 bini aşkın öğrenci kısmi burslu okuyor.

– Okullar yüzde 20 yani 49 bin 934 öğrenci kaybetti.

– 938 özel okul kapanırken, 882 özel okul devretti

– Salgında 4 bin 940'ı öğretmen 30 bin kişi işini kaybetti.

Okul seçerken nelere dikkat edilmeli?

– Okulun ücretinden önce eve yakınlığına ve eğitim kalitesine bakılmalı.

– Öğrenim ücretlerinin anormal yüksek olmaması gerekir.

– Taksit-indirim gibi ödeme kolaylıklarını sormalısınız.

– Okul öğrenci kadar veliye de zaman ayırıp, fikrini sormalı.

– Akademik birikim kadar spor, sanat gibi sosyal imkanları olmalı.

Salgından sonra uzaktan eğitim sürer mi?

– Salgın bitince de dünyada artık eğitimde en az yüzde 40 dijitalleşme bekleniyor.

– Seçtiğiniz okulun bu nedenle teknolojik altyapısını çok iyi sorgulayın.

– Salgın döneminde öğrencilerine dijital eğitime erişim verme durumuna bakın.

– Yabancı dil eğitimi, yurtdışı bağlantısı ve öğrenci değişim şartlarını soruşturun.

– Okul yenilikçi, araştırmaya açık ve bilim-teknolojiyi desteklerse çocuğunuz çağı yakalar.

2021-2022 YILI SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

Türkiye'deki 11 bin 837 özel okulda 1.2 milyon öğrenci okuyor. Özel okullarda 1. Ön Kayıt Başvuruları 1 Temmuz 2021 perşembe günü başlıyor.

– Taban Puan İlanı: 30 Haziran 2021

– 1. Ön Kayıt Dönemi: 1-2-5 Temmuz 2021

– 1. Kesin Kayıt Dönemi: 6 Temmuz 2021

– 1. Yedek Liste Kesin Kayıt Dönemi: 7 Temmuz 2021

– 2. Ön Kayıt Dönemi: 8 Temmuz 2021

– 2. Kesin/Yedek Kayıt Dönemi: 9 Temmuz 2021

– Serbest Kayıt Dönemi: 12-13-14 Temmuz 2021