Transkript belgesi artık e-Devlet’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, transkript belgelerinin istenilen yerden çift dilli olarak herhangi bir ücret ödenmeden hızlı bir şekilde alınabileceğini duyurmuştu.

YÖK tarafından başlatılan transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) dijital ortamda alınabilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. YÖK'ün üniversitelerle birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu resmi belgelerden biri olan transkript belgesinin standart bir formda ücretsiz, Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde e-Devlet kapısı üzerinden kolayca temin edilebilmesi imkânı sağlandı.

SAHTELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Üniversitelerde eğitim öğretim gören öğrenciler veya üniversite mezunları, transkript belgelerini almak için daha önce üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına, fakültelerine veya enstitülerine bizzat giderek transkript başvurusu yapıyor ve üniversitelerin altyapısına bağlı olarak belgeyi en erken bir veya iki iş günü içerisinde ancak alabiliyorlardı.

Öğrenciler artık internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-Devlet aracılığıyla “barkodlu” ve “kare kodlu” transkript belgesi alabilecek. Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkriptin kontrolünü YÖK'ün e-Devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak “Transkript Belgesi Doğrulama” kısmında barkod numarası ile veya YÖK Mobil uygulaması ile kare kod aracılığıyla yapabilecek.

Transkript belgesi e-Devlet kapısı üzerinden verileceği için kişi ve kurumlar açısından daha güvenli olacak. Bu sayede sahte transkript belgelerinin çıkarılması neredeyse imkânsız hale gelecek.