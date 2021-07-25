Açık hava tatili ile karavan ve çadır malzemeleri revaçta

Uzun bir kapanma döneminin ardından gelen normalleşme ve 9 günlük bayram tatili, tüm tatil beldelerine yerli turist akınını başlatırken, çadır ve kamp turizminin ardından karavan tatillerinde de büyük artış yaşanıyor. Kiralama ve satın alma tercihleri ile öne çıkan ve fiyatı 290 bin TL'den başlayan karavanlarda pandemi sonrasında şirketler siparişlere yetişmekte zorlanırken, e-ticarette ise karavan malzemeleri satışları 5 kata varan artışlar kaydetti. Verilere göre karavanlarda sık kullanılan ürünlerden tepe klimalarında yılın ilk 6 ayında geçen seneye kıyasla yüzde 75'lik artış oldu.

Karavan seyahatlerinde yeme-içme ihtiyaçları için tercih edilen set üstü ocaklarda yaklaşık 3.5 katlık, mangallarda ise yüzde 50'lik artış yaşandı. Kamp masalarında ise yüzde 60'lık artış oldu. Karavanlarıyla şehir merkezinden uzakta bir rota çizenler, gittikleri yerlerde eğlenceli vakit geçirmek için projeksiyon perdelerine ve bluetooth hoparlörlere de ilgi gösteriyor. GittiGidiyor tarafından derlenen verilere göre, 2021'in ilk 6 ayında geçen yıla göre kıyasla, projeksiyon perdelerinde yüzde 79, bluetooth hoparlörlerde yüzde 50'lik bir artış kaydedildi.

YÜZDE 53'LÜK ARTIŞ

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi ve IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, pandemi sürecinin alışveriş ve tatil alışkanlıklarını değiştirdiğini ve özellikle kamp, karavan gibi insanların kendilerini daha güvende hissedeceği tatil alternatiflere olan ilginin son dönemlerde oldukça arttığına dikkat çekti.

Pandemi sonrasında online alışverişlerde de outdoor ürünler, çadır ve kamp malzemeleri satışlarının arttığına dikkat çeken Özkara, “Buna göre 2021 Mayıs ayında bir önceki aya göre kamp ve outdoor malzemeleri yüzde 45.35 oranında siparişlerini artırırken, satış hacmini yüzde 53.71 yükseltti. Önümüzdeki günlerde bu kategorilerde online satışlar daha da artacak” bilgisini verdi.

Yoğun talep nedeniyle üretim de hızlandı

Karavan tatiline olan talep artışı, üretimi hızlandırdı ve üretimde Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri olma hedefi öne çıktı. Karavan firması ortağı Tarık Irmak, “Daha kaliteli ve iyi, Avrupa'yla yarışacak şekilde araçlar üretmek için biz de pandemi döneminde üretime girdik. 6 aydır üretim yapıyoruz. 6 bin kaleme yakın ürün kullanıyoruz” dedi.

Karavan fiyatları 290 bin liradan başlıyor

Karavan tatiline yurt genelinde yaşanan bu talep artışı üretimde de süreçleri hızlandırdı. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşların ilgisine, yurt içindeki talebin de eklenmesi ile birlikte Türkiye karavan üretiminde Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. Farklı özellikler ve isteklere göre yapılan karavanlardan almak için ise tüketici yaklaşık 300 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Pandemi döneminde artan karavan talebini anlatan karavan firması ortağı Tarık Irmak, “Pandemi döneminde artan talebe yetişmek için ilk önce kiralama olarak başladık. Daha sonra bu kiralık araçlarımız gördük ki yetişemiyor insanlara. Daha donanımlı araçlar istedik. Fiyatlar 290 bin TL'den başlıyor” dedi. Irmak, gelecek dönemlerde talebin de bu hızla ilerlemesi ile birlikte karavan üretiminde Türkiye'nin önemli bir yere sahip olacağını dile getirdi.