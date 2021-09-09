Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 9 Eylül 2021 Perşembe günü 1.1791 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 489 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.298 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki yüksek seyrin etkisiyle gerileyerek iki haftanın dip seviyesine yakın seyretti. Politika yapıcıların pandemi döneminde devreye alınan ekonomik destek adımlarının geri çekilmesini desteklediklerinin sinyalini vermeleriyle başlıca merkez bankalarından ipuçları bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı önceki seansta 1,781.30 dolar ile 26 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün %0.1 düşüşle 1,787.81 dolarda işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 485 TL, satış 489 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 481 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Eylül 2021 Perşembe günü 4.874 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 793 TL, satış 809 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 796 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.265 TL, satış 3.298 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.243 TL 55 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.586 TL, satış 1.619 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.592 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.206 TL, satış 3.238 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.184 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.198 TL, satış 3.231 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.177 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.