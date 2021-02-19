Altın fiyatları için zorlu süreç devam ediyor: Gram altın 398 liraya geriledi

Birikimlerini altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu ve geleceği merak ediliyor. Piyasalardan edinilen son verilere göre, çeyrek altın fiyatı 646 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 19 ŞUBAT

Çeyrek altın: 646 Lira

Yarım altın: bin 293 Lira

Gram altın: 398 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 646 Lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

ABD’de açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin beklentilerle düştüğü 1,780 doların altından toparlanan altının ons fiyatı bu düzeyde yatay hareket ediyor.

Küresel ekonomide toparlanma umutları ve ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde azalmanın etkisiyle yükselen Brent petrol ve Batı Teksas petrolü de bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

– Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 63.87 dolar,

– Batı Teksas yüzde 0.16 düşüşle 61.52 dolar,

– altın yüzde 0.40 artışla 1,781.60 dolar,

– gümüş yüzde 0.72 düşüşle 27.17 dolar,

– bakır yüzde 0.17 düşüşle 8,413.00 dolar,

– platin yüzde 0.99 artışla 1,268.85 dolar,

– paladyum yüzde 0.64 düşüşle 2,369.32 dolar düzeyindeydi.