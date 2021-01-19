Altın fiyatları yatay sevide seyrediyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı sabah saatlerinde 441.6 liradan satılıyor. Çeyrek altının satışı fiyatı da 724 lira.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Piyasalarda tüm gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında. TCMB'nin alacağı faiz kararı sonrası döviz, borsa ve altın gibi yatırım araçlarının yakın dönemdeki akıbeti belli olacak.

Türkiye'de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının alış ve satış fiyatları şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 718.00

Satış: 729.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.438.00 Lira

Satış: 1.458.00 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.819.70

Satış: 2.870,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.868.70 Lira

Satış: 2.908.90 Lira