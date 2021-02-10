Altın fiyatları yükselişe geçti: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Doların değer kaybetmesi ile yükselişe geçen ons altın fiyatları artmayı sürdürdü. Ons altın 1840 dolar seviyesine çıkarken, iç piyasada dolar kurunun yükselmesiyle gram altın 420 TL’yi gördü.

ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT

Çeyrek altın: 681 Lira

Yarım altın: bin 362 Lira

Gram altın: 420 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 787 Lira

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DOLAR ENDEKSİNİN GÜÇ KAYBETMESİ ETKİLİ OLDU

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde dün 90,89 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü düşüşle tamamlayan dolar endeksinin düşüşünü ikinci güne taşıdığı ve bunun paralelinde kayıplarını telafi etmeye devam eden ons altının, 1840 seviyesi üzerine kadar çıktığı belirtildi.

“YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİN SINIRLI KALMASINI BEKLİYORUZ”

Dolar endeksinin 90,74 seviyesinde hareket ettiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,16 üzerinde olduğu ve yükseliş eğilimini koruduğunu belirtilen açıklamada, “ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. Diğer yandan, hatırlanacağı üzere dolar endeksi Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş trendini geçtiğimiz hafta yukarı yönlü kırmıştı.

Trend kırılmasının yarattığı yukarı yönlü momentum ve teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller çerçevesinde dolar endeksindeki geri çekilme eğiliminin sınırlı kalabileceği ve endeksin kısa vadede yeniden 91 üzerini hedef alabileceği görüşündeyiz.

Bu gelişmeler paralelinde ons altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadeli görünüme bakacak olursak, teknik göstergeler altının ons fiyatının bugün içerisinde 1800 – 1860 bandında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.” denildi.