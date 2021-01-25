Altın fiyatlarında son durum ne? 25 Ocak çeyrek ve gram altın kaç lira?

İç piyasada altın fiyatları Ons fiyatında ki gerileme ile dolar kuruna bağlı olarak düşüşünü sürdürüyor. Gram altın haftanın ilk işlem gününe 441 liradan başlıyor. İşte altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 25 OCAK

Çeyrek altın: 732 Lira

Yarım altın: bin 462 Lira

Gram altın: 441 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 913 Lira

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“ALTIN ONS BAZINDA MART AYINDA PRİM YAPABİLİR”

Altının fiyatını belirleyen iki faktör olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, “Bir tanesi dolar fiyatı bir tanesi de Ons fiyatı. Şu an ons fiyatı 1860 civarında. En yüksek gördüğü değerin oldukça aşağısında. Dolardan faiz artırımlarıyla aşağıya geldiği için altında değer kaybı oluştu. Şu an için vatandaşın altın alabileceği yönünde söylemler var. Amerika'daki parasal genişleme devam ederse altının Ons fiyatı da yükselebilir. Yaptığımız değerlendirmelere göre altının Ons bazında Mart ayında biraz prim yapabileceğini düşünüyorum. Şu an gram altın 440 lira, çeyrek 730 lira, yarım 1460 lira, Ata ise 2990 lira civarında seyrediyor. Vatandaş altın almaya geldiğinde genelde gram altına yöneliyor” şeklinde konuştu.