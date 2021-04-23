Biden zenginlerden daha fazla vergi almayı planlıyor

ABD'de Joe Biden yönetimi, ‘Amerikan Aileler Planı'nı finanse etmek amacıyla zenginlere dönük vergi artışı planlıyor. Planının dün basına yansıması, piyasaları olumsuz etkiledi.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Biden yönetimi, yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olan kişilerden toplanan sermaye kazancı vergisini yaklaşık iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİME HARCANACAK

Yıllık geliri 400 bin doları aşan kişilere dönük vergi artışlarının, çocuk bakımı ve eğitim harcamalarındaki artışı finanse etmek için kullanılacağı aktarıldı. Yönetim, 2025 yılına kadar evrensel anaokulu eğitimi ve halk eğitim merkezlerine daha fazla kaynak ayırmayı istiyor.

1 trilyon dolarlık değeri aşan ekonomi paketinin, Biden'in gelecek hafta ABD Başkanı olarak ilk kez katılacağı Kongre'nin ortak oturumunda açıklanabileceği belirtiliyor.

Biden yönetiminin, 2017'de Donald Trump döneminde zenginlere dönük vergi indirimlerinin bazılarını geri çevireceği kaydediliyor.

SERMAYE KAZANCI VERGİSİ YÜZDE 43,4’E ULAŞABİLİR

Gelir vergisinde en üst dilim için oranının yüzde 37'den yüzde 39,6'ya çıkarılacağı, geliri yılda 1 milyon doları aşan Amerikalılar için sermaye kazançları ve temettü ödemeleri için vergilerin artırılacağı aktarıldı.

Barack Obama döneminde zenginler için getirilen yatırım gelirine dönük ek vergiyle birlikte, zenginler için sermaye kazancı vergisi oranının yüzde 43,4'e ulaşabileceği belirtildi.

Biden'ın planının, özel sermaye fonları ile hedge fonların yöneticilerini olumsuz etkileyebileceği, şu an aldıkları başarı primleri üzerinden düşük oranlarda vergilendirilen söz konusu yöneticilerin ödeyeceği verginin artacağı ifade edildi.

Yönetimin ayrıca, ölümde mirasçılara aktarılan gerçekleşmemiş sermaye kazançlarını vergilendirmeyi ve en zengin Amerikalılar için bordro vergilerini artırmayı değerlendiriyor.

BORSADA DÜŞÜŞ

Haberin ardından ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Spotlight Asset Group'un baş yatırım şefi Shana Sissel, gelecek sene uygulamaya girmesi istenen vergi planının Kongre tarafından onaylanması durumunda, piyasalarda kayıpların devam edeceğini, yatırımcıların vergiler artmadan önce kazançlarını realize etmek isteyeceklerini dile getirdi.

Sissel, “İnsanların yasa çıkmadan önce çok daha fazla satış yaptığını göreceğiz” dedi.

3. BÜYÜK PAKET

Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturan Biden, martta 1,9 trilyon dolarlık mali destek paketini devreye almıştı.

Daha sonrasında se 2 trilyon dolarlık altyapı paketi açıklanmıştı. Bu paket henüz Kongre'den geçmedi.

Biden yönetimi, çocuklar ve ailelere dönük harcamaları artırarak ABD'de son yıllarda eriyen orta sınıfı güçlendirmeyi planlıyor.

Biden yönetimi, şirketlerden alınan kurumlar vergisini de yıllık 2,5 trilyon dolar artırmayı, bunun için de kurumlar vergisini yüzde 28'e yükseltmeyi planlıyor. Bu konuda dev şirketler ile Beyaz Saray arasında pazarlıklar devam ediyor.

BLOOMBERG: VERGİ PLANI KRİPTO PARALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bloomberg, Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinde dün yaşanan düşüşte ABD'deki yeni vergi planının etkili olduğunu yazdı.

14 Nisan'da 64 bin 870 dolarla rekor kıran Bitcoin, bugün 48 bin 248 dolara kadar geriledi.

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