Dolarda dalgalı seyir devam ediyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL, ABD tahvil getirilerinin yükselişi ve bununla birlikte gelen doların güçlü seyri ile geçen hafta gerilediği 7.3’lü seviyelerden yeniden 7.5’e doğru yükselirken, kasım ayı başından beri pozitif ayrışma görülen TL’de son iki günde negatif ayrışma öne çıkıyor.

Bankacılar bugün iç piyasada kasım ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini, küresel risk iştahının da yön belirleyici olmayı sürdürmesini bekliyorlar.

Asya borsaları, aşılarla eninde sonunda corona virüse karşı mücadelenin kazanılacağı beklentilerinin ekonomide iyileşme beklentilerini artırmasıyla ABD borsalarını izleyerek yükseldi. Petrol arzının sıkı kalmaya devam edeceği beklentileri de petrol fiyatlarının bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Gelişmekte olan para birimleri dün dolar karşısında sert değer kaybı ile başladığı günü yüzde 2, yüzde 3 civarında kazançla tamamladı. TL ise gelişmekte olan ülke para birimlerine göre oldukça sınırlı bir iyimserlik gösterdi.

Bir bankanın Hazine işlemcisi, “TL için hala beklentiler iyimser ancak sadece faiz artışı bunun için yeterli olmayacağını son bir kaç gündeki işlemlerdeki iyimserliğin sınırlı kalmasında da görebiliyoruz. Yabancı girişleri belirgin ancak oldukça kısa vadeli ve sıcak para ağırlıklı. Son 2 yılda milyarlarca dolarlık portföy çıkışı yaşanırken girişler son 2 ayda 5 milyar doların altında” dedi ve ekledi:

“Petrol fiyatları da yeniden 60 dolara doğru ilerliyor. Bu risklerden en önemlisi ise ABD faizlerindeki yükseliş. Tüm bunlar bu yıl 200 milyar dolar civarında finansman sağlaması gereken Türkiye ekonomisi için risk. Bu riskin son günlerde belirginleşmesi TL’deki negatif ayrışma olarak yansıyor.”

Kur geçen hafta canlı risk iştahı ile ağustos 2020’den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar gerilese de, bu seviyeleri koruyamadı ve haftayı 7.35’in hemen üzerinde tamamladı.

Kasım ayı başında ekonomi yönetimindeki değişimden bugüne bakıldığında TL’nin hala en çok değer kazanan para birimi olduğuna da dikkat çeken bankacı, “Zaman zaman satış baskısı normal. Genel beklentimiz TL’deki iyimseliğin süreceği yönünde. Ancak yerli yatırımcıların dövizden TL’ye geri dönme isteksizliği de çözülmesi gereken önemli bir risk görünüyor.”

Yabancı yatırımcılar özellikle de kısa vadeli sıcak para girişleri ekonomi yönetiminde Kasım 2020’de yaşanan değişimden itibaren belirginleşmiş durumda. Ancak lokallerde henüz olumlu bir beklenti görülmüyor. Döviz ve altın varlıkları 235.7 milyar dolar ile rekor seviyede bulunan lokaller mevduat getirilerindeki sert yükselişlere rağmen TL’ye dönme eğilimi göstermiyorlar.

TCMB verilerine göre 1 ay vadeye kadar TL mevduat getirileri yüzde 16.07’ye 3 ay vadeye kadar mevduat getirileri yüzde 18.08’e yükseldi.

Öte yandan piyasada takip edilen diğer gelişmeler corona virüsünde yayılımının kısmen azalmasıyla birlikte sınırlamaların azaltılması ve hafta sonundan önce başlayacak aşılama süreci de yer alıyor. Bir diğer takip edilen konu ise AB ile ilişkiler kapsamında Yunanistan ile ay sonunda başlayacak istikşafi görüşmeler.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 326/332 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine’nin yılın ilk haftalarında CDS’lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini sürdüren piyasada,

Kasım ayında başlayan yukarı hareket kapsamında ana hedef noktası olarak alınan 1,550 seviyesinin test edildiği belirtilerek, “Gün içerisinde 1,550 direncini aşma denemelerini yakından izleyeceğimiz piyasada, 1,520 seviyesi ise geri çekilmelerde ana destek noktası olarak alıyoruz.

Piyasada 1,520 desteği üzerinde yükseliş potansiyeli korunacaktır. 1,550 direnç noktasının realizasyon üretme eğiliminin güçlü olduğu piyasada, bu seviye üzerinde ise 1,575 ve 1,600 seviyeleri test edilebilir.

Dolayısıyla şu aşamada 1,520 desteğinin yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak alınmasını öneriyoruz.

Altındaki seyrin ise piyasada ara bir düzeltme hareketini gündeme getirebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL 200 günlük hareketli ortalamasında gelişen tepki alımları 7.5000 seviyesi ve alçalan trend çizgisi bölgesiyle sınırlı kaldı. Paritede bu bölgenin yukarı kırılması halinde 7.6000 ve 7.7250 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan paritede düşüş eğiliminin yeniden ön plana çıkması durumunda ise 200 günlük ortalamayı ilk destek bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

Geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinde dolar endeksinin toparlanma hareketlerine başlaması ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarındaki baskı devam ediyor.

Özelikle ABD kanadında tahvil faizlerinin yükselme eğilimleri ile dolar endeksi güçlü seyrini koruma çabası içerisinde. ABD tahvil faizlerinin artması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini bir miktar azaltıyor.

Diğer yandan piyasaların bir diğer gündemi ABD kanadındaki ek teşvik paketi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde seçilmiş başkan Joe Biden trilyonlarca dolarlık teşvik paketi açıklamalarında bulunmuş ve piyasalarda umutlu bir beklenti oluşturmuştu.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.24 – 1900.08 – 1931.94 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1819.16 – 1800.95 – 1774.67 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.”