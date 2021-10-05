Dolarda gözler Merkez’in perşembe günkü toplantısında

Piyasada gözler, Merkez Bankası'nın 7 Ekim Perşembe günü yapacağı yatırımcı toplantısında. Toplantıdaki mesajlar, 23 Eylül'deki faiz indiriminin devamı açısından önemli işaret olacak.

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Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü.

Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından bugün Hazine ihaleleri ve küresel piyasalar takip edilirken haftanın en önemli gündem maddesi ise bankacılara göre TCMB’nin Perşembe günü düzenleyeceği yatırımcı toplantısı olacak.

FAİZ MESAJI BEKLENİYOR

Bankacılar bu toplantıda verilecek mesajlardan TCMB’nin eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacaklar.

TCMB’nin faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL’deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda.

ASYA’DA PETROL ENDİŞESİ

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, yatırımcıların tedarik zinciri aksamalarının ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde petrol fiyatlarında son yılların en yüksek seviyelerinin görülmesinden endişe duymasıyla Wall Street’i izleyerek sert kayıplar yaşadı.

Başlıca para birimleri karşısında son bir yılın zirvesinde bulunan dolar ise sınırlı geriledi.

Eylül ayına 8.3 seviyesinden başlayan dolar/TL saat 08.34’te 8.8600/8.8745 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.2731/10.2761, sepet bazında TL 9.5650/9.5811 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise dün dört baz puan artışla Nisan ayı ortasından bu yana en yüksek düzey olan 435/440 baz puandan kapandı.

Hazine bugün dört yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ile beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

ENFLASYON YÜZDE 20’YE YAKLAŞTI

Tüketici fiyatları enflasyonda Eylül’de eğitim ve ev eşyası öncülüğünde aylık yüzde 1.25, yıllık yüzde 19.58 olarak gerçekleşerek beklentilerin hafif altında kaldı. TCMB’nin bundan sonra politika kararları için yakından izleyeceği mesajı verdiği çekirdek enflasyon göstergelerinde ise eylülde bozulma görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “B” Eylül’de yıllık olarak yüzde 18.46’dan yüzde 18.63’e, “C” endeksi yüzde 16.76’dan yüzde 16.98’e yükseldi.

TL’nin TCMB’nin faiz indiriminin de etkisiyle değer kaybını belirginleştirmesi enflasyon için büyük bir risk unsuru olarak görülürken ekonomistler de 2021 ve 2022 için enflasyon tahminlerini belirgin bir şekilde yukarı revize etmeye başladı. Özellikle 2022 enflasyon tahmininde belirgin yukarı yönlü revizyonlar yapıldı.

YABANCI ÇIKIYOR, YERLİDEN SINIRLI KÂR SATIŞI

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ettiklerini, lokallerin ise dolar/TL’deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar.

Otogazda hafta sonu itibarıyla litre başında pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 71 kuruş zam gelirken dün bazı sigara fiyatları da artırıldı. Bankacılar fiyatı kamu tarafından kontrol edilen ürünlerle yapılan vergi desteklerinin enflasyona desteğinin son dönemde azaldığını, bunun da enflasyonda yeni vergi düzenlemesi gelmemesi halinde daha uzun süre yüksek seyir anlamına geldiğini belirtiyorlar.

KAVCIOĞLU ‘GEÇİCİ’ DEMİŞTİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yaptığı konuşmada dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi. Kavcıoğlu bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye’de de enflasyonda düşüşe neden olacağını söyledi.

Kavcıoğlu, “Fiyatlama davranışlarının, normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz” dedi. (REUTERS)



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