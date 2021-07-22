Enerjide vaatler fiyasko oldu

TÜİK'in verilerine göre haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 17.53 olurken, son bir yıldaki elektrik fiyatındaki artış ise yüzde 29 oldu. Doğalgaz fiyatı da 2021'in ilk 7 ayında 7 defa artarak yüzde 18.9 yükseldi. Son 3 yılda elektrik fiyatı yüzde 98, doğalgaz fiyatı da yüzde 110 arttı.

Uzmanlara göre, yanlış enerji politikaları sonucunda vatandaş pahalı elektrik ve doğalgaz tüketiyor. Özelleştirme ve doğalgaz keşiflerindeki vaatlerin tutmaması da, Türkiye'yi dünyanın en pahalı enerji kullanan ülkeleri arasına sokuyor.

■ ÖZELLEŞTİRME: AKP'nin iktidara gelmesi ile birlikte elektrik üretim ve dağıtımında büyük özelleştirmeler yapıldı. Burada en büyük vaat, vatandaşın ucuz ve kesintisiz elektrik kullanacağı şeklindeydi. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi.

■ DÖVİZ KREDİLERİ: Özel sektörün yaptığı yeni santral yatırımlarının çoğunluğunu döviz kredileri oluşturuyor. Türk Lirası'nın yaşadığı her değer kaybında, özel sektörün kredi borç yükü artıyor. Geliri TL olan şirketler, borçlarını döviz olarak ödedikleri için, oluşan maliyet zamlarla vatandaşa yansıtılıyor.

Doğalgaz keşifleri sonrası zam dalgası

Karadeniz'de 2 farklı sahada bulunduğu açıklanan toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz müjde olarak sunuldu. Ancak bu keşiflerin doğalgaz fiyatını ucuzlatması kolay olmayacak. Açıklandığı gibi 2023'te bu keşifler kullanılmaya başlansa da, günlük doğalgaz ihtiyacını karşılaması mümkün değil. Doğalgaz çıkarma maliyetleriyle birlikte doğalgaz ithalatının da sürecek olması, fiyatları kolay kolay düşürmeyecek.