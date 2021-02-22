‘Geçinemiyoruz’ diyen sektör çalışanları 6 ilde sokağa çıktı: Hesabı biz ödemeyeceğiz

Salgın sürecinde kapatılan ve ekonomik anlamda oldukça zor günler geçiren esnaf ve sektör çalışanları; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Samsun'da sokağa çıktı, tedbirler alınarak mekanların açılmasını talep etti.

“2020'NİN YARISINI İŞSİZ VE GELİRSİZ GEÇİRDİK”

Salgın sebebiyle çalıştıkları iş yerlerinin bugün itibariyle 170 gündür kapalı olduğunu belirten esnaf, şunları söyledi:

* 2020'nin yarısını işsiz ve gelirsiz geçirdik. Barlarda çalışan arkadaşlarımız ise 345 gündür işsiz ve bir gelirsiz.

* Hükümet pandemi destekleri doğrultusunda çalışanlara; Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve ücretsiz izin nakdi ödeneği sağlandı.

* Kısa çalışma ödeneği alanlar bin 500 TL, ücretsiz izne çıkarılanlar ise bin 170 TL ile geçinmek zorunda bırakıldı.

* Şimdi mekanların ne zaman açılacağı belli olmamasına rağmen hükümet kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta, ücretsiz izin nakdi yardımının ise 17 Mart'ta kesileceğini belirtti.

* İnsanların aylarca net asgari ücretin bile yarısından az olan bir rakamla geçinmesi beklendi. Şimdi o da kesiliyor.

“MEKANLAR DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK AYRIMI YAPILMADAN AÇILMALIDIR”

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* Yeme-içme sektöründeki iş yerlerinin, pandemi nedeniyle tam kapasiteyle değil düşük kapasiteyle açılacağı konuşuluyor.

* Düşük kapasiteyle açılması demek, birçok insanın işine dönememesi demektir. Bu sebeple kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin nakdi yardım desteği tüm sektörler için kaldırılsa bile, yeme-içme sektörü için yıl sonuna kadar devam ettirilmelidir.

* Aksi takdirde sektördeki birçok arkadaşımız işsizlikle, açlıkla yüz yüze kalacaktır.

* İl ve ilçelerin corona virüsü pandemisinin yaygınlığına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak kategorize edileceği, buna göre açılacağı duyuruldu.

* Mekanlar düşük, orta, yüksek, çok yüksek ayrımı yapılamadan açılmadır. Pandeminin yükünü biz çekeceğimiz kadar çektik.

* Mekanların açılmasında işletme ayrımı yapılmamalı tüm mekanlar aynı anda açılmalıdır.

“ESNAF DA ÇALIŞAN DA ÇOK ZOR DURUMDA”

Milyonlarca insanın içinde olduğu bu sektörün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan esnaf, şu açıklamalarda bulundu:

* İşçiler ise açlıkla karşı karşıya. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 180 bin iş yeri kapalı.

* Bu işletmelerin her birinde 10 kişi çalışsa 2 milyon insan ediyor, aileleriyle birlikte 10 milyon insan açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş durumda.

* Cumhurbaşkanı, ‘Kapanan dükkan yok' dedi. ama Ticaret Bakanlığı 2020 yılında 99 bin 588 esnafın iş yerini kapattığını açıkladı.

* Esnaf da çalışan da oldukça zorda. Daha fazla iş yeri kapanmadan dükkanları açın.

“KONGRELER LEBALEB DOLU, DÜKKANLAR BOŞ”

AKP'nin kalabalık ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kongreleri hatırlatan esnaf, açıklamasında şunları belirtti:

* Cumhurbaşkanı bile salonlar için, ‘Salon lebalep dolu' diyor, o derece dolu salonlar.

* Dün Sağlık Bakanının da katıldığı bir cenaze törenini hep beraber izledik, cami avlusu hınca hınç doluydu.

* Soruyoruz: Bu corona virüsü hiçbir yerde bulaşmıyor da sadece bizim iş yerlerimiz de mi yayılıyor? İş yerlerimiz acilen açılmalıdır.

* HES kodu ile; toplu taşıma araçlarına biniliyor, kapalı yerlere giriliyorsa, siyasi partiler kongre yapabiliyorsa kafeye, bara, lokantaya da gidilebilir.

* İşletmelerin bir an önce açılmasını istiyoruz, bir an önce işimize dönmek istiyoruz.

* Çalıştığımız iş yerlerinde alınması gereken tüm tedbirleri alalım, iş yerleri açılsın, yasaklar kalksın.

* Konser salonları ve tiyatrolar da sektörümüzün bir parçası, onlar da açılmalı. Son iki ayda Duran Ay, Erdem Topuz ve Mert El adlı müzisyen arkadaşlarımız işsizlik sebebiyle intihar etti. Hepimizin alacağı var hükümetten. Hesabı biz ödemeyeceğiz.