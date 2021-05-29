Hepsiburada’dan ABD’de halka arz için başvuru

Doğan Online bünyesinde bulunan e-ticaret platformu hepsiburada.com, ABD'de Nasdaq borsasında halka arz için başvuru yaptı. Başvuru dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapıldı.

SEC'ye sunulan başvuru belgesinde, 2000 yılında kurulan Hepsiburada'nın 33 milyon üyesi ve 9 milyon aktif müşterisi olduğu belirtildi.

Halka arzda şirkete Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities ve UBS Yatırım Bankası aracılık ediyor.

SPK ÖNCEKİ GÜN ONAY VERMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), önceki gün Hepsiburada’nın yurt dışında olası halka arzına onay vermişti.

SPK bülteninde Hepsiburada’nın tamamına sahip olan şirkete atıfta bulunularak, “D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir” denilmişti.

D-Market’in sermayesinin yüzde 75’i Doğan ailesi mensuplarına, yüzde 25’i ise TurkCommerce BV şirketine ait. ABD’li varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, Turkcommerce BV şirketini 2020 yılında satın alınmıştı.

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