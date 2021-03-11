İŞKUR’dan pandemi dönemi vahim tablo

Yükselişteki en önemli etken, işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğine yönelik sorgulamalardaki artış oldu. Bu üç işlemi sorgulayanların sayısı 2018'de 8 milyon 508 bindi. 2020'de ise 76 milyon 269 bine fırladı.

İŞSİZ KALAN ÇARE ARIYOR

– İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama: 2018'de 8.5 milyon iken, 2020'de 76.3 milyona fırladı.

– İŞKUR Kayıt Belgesi: 2018'de 3.6 milyon iken, 2020'de 7.4 milyona fırladı.

– İş Arayan Üyelik Sorgulaması: 2019'da 602 bin iken 2020'de 1 milyonu aştı.