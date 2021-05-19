İşletmelerin yarası büyük, yama küçük

Sayime BAŞÇI İlker KILIÇASLAN Yavuz ALATAN

Yaklaşık 2 milyon esnafın beklediği hibe paketi, 1.5 yıldır kapanmalarla sıfırı tüketen işletmelerin derdine derman olmaya yetmedi. 4.6 milyar TL'lik paket önceki gün düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklandı. Ancak aylardır salgın sebebiyle elindeki sermayesini tüketen, borcunu aldığı krediler ile kapatmaya çalışan işletmeler için bu, kira borcuna bile yetmiyor. Avrupa'nın milyarlarca Euro'luk destek paketlerine karşılık Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler salgınla birlikte büyük bir borç cenderesine düşerken, esnaf temsilcileri desteklerin artırılmasını talep etti.

Açıklanan paketin borç yerine hibeyi içermesinin esnaf açısından iyi olduğunu belirterek teşekkür eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “İsteğimiz 1 Haziran'a kadar diğer taleplerimizin de yerine gelmesi. Verilen miktarın esnafa yetmeyeceği belli. Sıkıntının en büyüğü ödemelerle ilgili ötelemeler. Bunlarla ilgili de ödeme zamanları geldi. Esnafın yarası büyük, yama küçük” açıklamasını yaptı.

Verilen hibe desteklerinin bir kereye mahsus olmaması gerektiğini ve devam ettirilmesi gerektiğini anlatan Bendevi Palandöken, ancak bu şekilde 1 Haziran sonrasında da önlerini görebileceklerini anlattı. Palandöken hibe desteğinin yanı sıra, daha önceden alınan kredi borçları ile birlikte Sosyal Güvenlik ve vergi yapılandırmalarında gerekli ödemeler yapılamadığı için binlerce esnafın bu konuda yeni bir adım atılmasını beklediğini aktardı.

Kredi, vergi, SGK yapılandırmalarına ilişkin borçların yeniden ve faizsiz olarak yapılandırılması gerektiğini aktaran Palandöken, “%50 kapasiteyle çalışan ulaştırma sektörüne KDV/ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt verilmelidir. Bu kapsamda, Covid-19 sebebiyle son alınan tedbirler ve verilen desteklerin artırılması için Cumhurbaşkanımız'dan randevu talep ettim” dedi.

‘ESNAF ÖLDÜ' CENAZESİ KALDIRILDI!

CHP Manisa il ve ilçe örgütleri ortaklaşa ‘Esnaf öldü. Allah rahmet eylesin' sloganıyla tabutlu eylem yaptı. Eyleme katılan ve aylardır kapalı olan çay ocağı işletmecisi Mehmet Kaygısız, “Hibe altında destek veriyoruz diyenleri kınıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum” dedi.

Esnafa dağıtılan destekte Türkiye Afganistan ve Etiyopya'nın gerisinde

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin, açıklanan son paket ile Türkiye'nin dünyadaki yerini sosyal medya hesabından şöyle değerlendirdi: “Açıklanan 4.6 milyar TL'lik (556 milyon $) esnaf hibe paketi GSYİH'nin yaklaşık % 0.06'sına denk geliyor. Bu da bizi Mart 2020'den beri tuttuğumuz veri tabanında % 4.06'lık bir toplam mali paket büyüklüğüne ulaştırdı. Sıralama olarak da 168 ülke arasında 95'incilikten 92'nciliğe çıktık. 92'ncilik sıramızla mali teşvik açısından Barbados, Namibya, Etiyopya, Afganistan, Tonga'nın da aralarında olduğu 91 ülkenin gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz.”

VERGİ LEVHALARINI YAKTILAR

Dükkanları 15 aydır kapalı olan esnaflar isyan etti ve vergi levhalarını yaktı. Esnaflar, dertlerini dile getirmek amacıyla Ankara Valiliği önünde açıklama yapmak istedi. Valilik çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ise esnafların toplanmasına izin vermedi. Dükkan sahibi Fatih Yerli, “2020 yılından beri salgın nedeniyle yaşanan kısıtlamalar hepimizi yok etti” diyerek isyan etti.