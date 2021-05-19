Almanya, esnafın elini cebine attırmadı

Almanya ise coronavirüs döneminde başta esnaf olmak üzere, halka ve hemen herkese 1.5 trilyon Euro dağıttı. Bütün amaç, piyasanın çökmemesi, küçük esnafın ezilmemesi oldu. Bu nedenle, Almanya'da ticaretini düzgün yapan, yıllardır çoluk çocuğunun ekmeğini dükkanından kazanan kimse iflas etmedi.

KİRASINI BİLE ÖDÜYOR

İşte Almanya'nın “Esnaf destek paketi:”

İLK ADIM: 2020 yılındaki ilk kapanmada, 5 kişiye kadar çalışanı olana 9 bin Euro, 10 kadar çalışanı olana 15 bin, 10 işçinin üzerinde çalıştırana 30 bin Euro hibe edildi. 50'ye kadar işçisi olanlara 100 bin Euro'ya kadar para verildi. 50'den fazla işçi çalıştıran orta ölçekli işletmelere 1 milyon Euro'ya kadar karşılıksız, geri ödemesiz yardım yapıldı.

İKİNCİ ADIM: İkinci coronavirüs kapanmasında, bir önceki yıl yapılan cironun yüzde 70'i esnafa ödendi. Ocak 2021'den haziran sonuna kadar, kira, elektrik, su, sigorta, çöp parası, radyo-tv vergisini bile devlet veriyor.

SABİT GİDERLERİ ÖDENİYOR: Tüm küçük esnaf ile serbest meslek sahiplerine ayrıca sabit giderlerinin yüzde 30- 40'ı oranında ek destek verildi. Bunlar geri istenmeyecek.

GEÇİŞ DÖNEM PAKETLERİ: Almanya, peşpeşe üç kez “Geçiş dönemi destek paketi” hazırladı ve uyguladı. Türkler de bu yardımlardan yararlandı. Kimi dükkanını yeniledi, kimi borçlarını kapattı. Şu anda evsahibine kirasını ödeyemeyen, vergi- sigorta, elektrik- su parası borcu kalan esnaf bulunmuyor. Çünkü, bunlara devlet garantisi var.