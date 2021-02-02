İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları hamsi avcılığına açıldı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alanın 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açıldığı bildirildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’nın tamamı ve İstanbul ili Sarıyer ilçesinin Kumköy Aslan Burnunun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda hamsi avcılığına 28 Ocak-7 Şubat 2021 tarihleri arasında kısıtlama getirildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

* Ancak bu kısıtlama süreleri içerisinde yapılan yeni değerlendirmelerde; İstanbul ve Kocaeli illeri sınırları içerisinde kalan karasularımızda, avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et verimlerinin normal olduğu, diğer illerimizde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy uzunluklarının avlanılabilir limitin altında kaldığı ve halen et verimlerinin de düşük olduğu tespit edilmiştir.

* Bu tespitler neticesinde; İstanbulun doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açılmıştır. DHA

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