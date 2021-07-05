İzlanda’da ‘az çalışma’ deneyi başarıyla sonuçlandı

İzlanda’da çalışan nüfusun yüzde birinden fazlasının katıldığı deneyde haftalık ücrette herhangi bir azalma olmadan haftalık çalışma saatlerini 35-36 saate indirdi.

İrlanda ve İngiltere’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının 2015-2019 arasında süren deneyin sonuçlarından yaptığı analize göre, üretkenliğin arttığı gözlemlendi .

İngiliz Independent Gazetesi’nin aktardığına göre, İngiltere’deki düşünce kuruluşu Autonomy ve İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) tarafından yürütülen ortak analize göre, deneye katılan çalışanların refahının bir dizi göstergede önemli ölçüde iyileştiği gözlendi. Çalışanların iş-yaşam dengesi ve sağlık düzeylerinde de önemli oranda artış yaşandı. Aynı şekilde üretkenliğin düşmediği, hatta arttığı belirlendi.

SENDİKALAR DAHA AZ ÇALIŞMA TALEP EDECEK

Sonuçların ardından toplu sözleşmeler için masaya oturacak sendikaların işverenlerden daha az çalışma saatleri talep etmesi bekleniyor.

Alda’dan Gudmundur D. Haraldsson adlı araştırmacının açıklamasına göre, “İzlanda’nın daha kısa çalışma haftası yolculuğu bize modern zamanlarda daha az çalışmanın mümkün olduğunu söylüyor” dedi. Autonomy ise kamu sektörünün kısa çalışmanın öncüsü olması gerektiğini belirtti.

BAZI MİLLETVEKİLLLERİ DESTEKLİYOR

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda İşçi Partisi, Galler Partisi, Yeşiller, İskoç Ulusal Partisi ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nden toplam 45 milletvekili 4 günlük çalışmaya sıcak bakıyor.

İlginizi Çekebilir Google, uzaktan çalışmanın sınırlarını belirliyor