Lagarde: Avrupalılar dijital euro ile ilgileniyor

Avrupa Üniversitesi Enestitüsü’nün (EUI) düzenlediği Birliğin Durumu forumunda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euronun çok daha kapsayıcı, aynı zamanda daha düşük maliyetli, hızlı ve işlevli olacağına inandığını vurguladı.

Lagarde, bunlara karşılık, bu konuda bir karar vermeden önce aşılması gerekin birçok teknik sorunun da olduğunun altını çizdi.

Dijital euro ile ilgili kararın yalnızca bankaya “bırakılamayacak kadar önemli” olduğunu ve gizlilik gibi konular nedeniyle Avrupa hükümetlerinin karara dahil olması gerektiğine dikkat çeken ECB Başkanı, ayrıca ticari bankaların böyle bir dijital varlıkla ilgili endişelerini dile getirdiklerini de vurguladı.

Lagarde, iklim değişikliğinin fiyat istikrarını etkilemeye başladığını ve eninde sonunda para politikasını da etkileyeceğini vurguladı.

Lagarde, “Bu durum oldukça açık; iklim değişikliğinin fiyat istikrarı üzerinde şimdiden başladı. İklim ile ilgili bu gelişmelere ve özellikle de iklim değişikliğinden maruz kalan alanlara bakıldığında, fiyatların da bunun bir sonucu olarak belirlenecektir” diye uyardı.

Bu aşamada tüm para politikasının bir politika incelemesini yürüten ECB, rapora iklim risklerini de ekliyor. Banka ayrıca, Euro bölgesindeki bankaların da iklimle ilgili risklerini yönetip yönetmediğini de araştırıyor.