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Memur ve emekli ocak ayı zammı ne kadar? İşte en düşük 2021 emekli maaşı miktarı…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre memur ve emeklilere yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı netleşti. Memurlara yüzde 7.36, SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılacak.

Güncellenme: 08:00, 05/01/2021
Haberler Ekonomi
Memur ve emekli ocak ayı zammı ne kadar? İşte en düşük 2021 emekli maaşı miktarı…

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli zammı belli oldu. 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak.

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacaktı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI

İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8,36 zam yapılacak.

En düşük işçi emeklisinin aylığı 1335 liradan 1447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1627 liradan 1763 liraya çıkacak.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 1534 liradan 1662 liraya yükselecek.

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