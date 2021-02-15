Nijeryalı Ekonomist Okonjo-Iweala, bir ilki gerçekleştirdi

İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan DTÖ’nin yeni genel direktörü belli oldu.

DTÖ tarafından günün erken saatlerinde yapılan özel genel konsey toplantısında örgütün yeni genel direktörünün seçilmesi bekleniyordu.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Nijerya’nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala’nın resmi olarak DTÖ Genel Direktörü seçildiği kaydedildi.

DTÖ TARİHİNDE BİR İLK

66 yaşındaki Nijeryalı ekonomist, DTÖ tarihindeki ilk Afrikalı ve kadın genel direktör olurken, Okonjo-Iweala’nın görevine 1 Mart’ta başlaması bekleniyor. Okonjo-Iweala, 31 Ağustos 2025’e kadar görevine devam edecek. İHA

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