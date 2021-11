Sendikalardan ‘geçinemiyoruz’ eylemi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri Meclis'te görüşülen 2022 bütçesine ilişkin taleplerini iletmek için 14 Kasım Pazar günü Ankara’da “Geçinemiyoruz” sloganıyla ortak eylem yapacaklarını duyurdu.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Meclis’te görüşülen 2022 yılı bütçesine ilişkin taleplerini iletmek için Ankara’ya gidecek.

Emek ve meslek örgütleri yaptıkları ortak açıklamada, “Geçinemiyoruz” sloganıyla 14 Kasım Pazar günü Ankara Anıtpark’ta eylem yapacaklarını duyurdular.

‘EKONOMİ DEĞİL FATURALAR ŞAHLANIYOR’

Emek ve meslek örgütleri yaptığı açıklama, ülkeyi yönetenlerin büyüme rekorlarından, şahlanan Türkiye'den söz ettiğini belirterek “Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor” dedi.

“Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette yaşadıklarımızla biliyoruz” denilen açıklamada, “İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. Eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatıyoruz. Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz” denildi.

‘MİLYONLAR YOKSULLAŞIRKEN BİR AVUÇ ŞİRKET…’

Bütçenin işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, “geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğun nefes alması için kullanılması gerektiğini ifade eden emek ve meslek örgütleri, şöyle devam etti:

“Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, ‘hazine garantisi', faiz olarak aktarılıyor. Milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket şahlanıyor. Bir avuç yandaşın aldığı beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılıyor. Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın “Geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için kullanılmalıdır.”

‘TÜM ÜCRETLER 750 TL ARTIRILSIN’ TALEBİ

TTB, TMMOB, KESK ve DİSK'in dile getirdiği temel talepler ise şöyle sıralandı:

• Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kâr, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın.

• Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.

• Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.

• Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.

• Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.

İlginizi Çekebilir DİSK'ten hayat pahalılığına karşı somut önlem çağrısı

İlginizi Çekebilir Türk-İş: Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL'yi aştı

İlginizi Çekebilir Sendikalardan hükümetin zam teklifine tepki: Yeni bir teklif bekliyoruz