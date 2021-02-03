TCMB bünyesinde üç yeni müdürlük

TCMB İdare Merkezi bünyesinde gıda ve tarımsal ürün piyasaları, katılım bankacılığı ve mali kontrol olmak üzere üç yeni müdürlük kurulacak.

İlgili müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlendi:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü: Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek.

Katılım Bankacılığı Müdürlüğü: TCMB'nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip etmek.

Mali Kontrol Müdürlüğü: İç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek.

Yeni müdürlükler 8 Şubat’ta faaliyete başlayacak.