Vakıflar’dan kendi şirketine ‘üvey evlat’ muamelesi

TBMM KİT Komisyonu'na sunulan Sayıştay raporuna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TOKİ'nin ortaklaşa sahibi olduğu Vakıf İnşaat Restorasyon A. Ş., 2019 yılını 2.2 milyon lira zararla kapattı. Raporda, “Büyük iş potansiyeli olmasına rağmen şirket, 2017-2019 yılları arasında hiçbir ihaleye davet edilmediği için katılamamıştır” denildi.

Şirket, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon projeleri, sokak ve çevre düzenlemesi, kazı, kültür varlıklarının onarımına ilişkin mal veya hizmet alımları yapabiliyor. Buna rağmen kamu şirketi, Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün hiçbir ihalesine çağrılmadı. Raporda bu konuda şunlar dile getirildi: “ İhalelere, şirketin davet edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli çaba ve girişimlerde bulunulması önerilir.”