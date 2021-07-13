Y ve Z kuşağı, önceki kuşaklara göre daha az bahşiş bırakıyor

ABD’de CreditCards.com adlı internet sitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Z kuşağı ve Y kuşağının tüm yaş demografileri arasında en az bahşiş veren kuşak olduğu belirtildi.

Çalışma, Z ve Y kuşaklarının, eski nesillere oranla hizmetler için bahşiş verme olasılığının diğer nesillere oranla daha düşük olduğu kaydedildi.

Z VE Y KUŞAĞI AZ BAHŞİŞ BIRAKIYOR

Araştırmaya katılan Z kuşağı mensuplarının yüzde 56’sı, Y kuşağı mensuplarının yüzde 58’i, X kuşağı mensuplarının yüzde 80’i ve baby boomer kuşağı mensuplarının yüzde 88’i, oturdukları restoranlarda garsonlara her zaman bahşiş bıraktıklarını söyledi.

Buna ek olarak, Z kuşağının yüzde 40’ı ve Y kuşağının yüzde 44’ü yemek dağıtan kuryelere her zaman bahşiş verdiklerini söyledi.

TÜM SEKTÖRLERDE BENZER EĞİLİM VAR

YouGov tarafından yapılan Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 bin 573 yetişkinin katıldığı ankete göre kuaförler, taksi ve araba şoförleri, otel temizlikçileri, kafe baristaları ve paket servis çalışanlarına verilen bahşişler için de kuşaklar arasında benzer bir eğilim gözlendi.

Araştırmada Z kuşağı 18-25 yaş arasını, Y kuşağı ise 25-40 yaş arasını kapsıyor.

GELİR DÜZEYİ ARTTIKÇA BAHŞİŞ ARTIYOR

Ankette ayrıca, restoranlara giden yıllık hane geliri 80 bin doların üzerinde olan yüksek gelirli insanların yüzde 84’ünün, yıllık hane geliri 40 bin dolar ile 80 bin dolar arasında olan orta gelirli kişilerin yüzde 77’sinin ve 40 bin doların altında hane geliri olan düşük gelirli kişilerin yüzde 65’inin garsonlara her zaman bahşiş verdiğini belirtildi.

PANDEMİDE BAHŞİŞ AZALDI

Pandemi sürecinde hizmet sektörü çalışanlarının zor duruma düşmesine rağmen müşterilerin bahşiş verme oranı da düştü.

2021 bahşiş anketinde her zaman bahşiş verdiğini söyleyen yemek servisi kullanıcılarının sayısı, pandemi öncesi bahşiş kıyasla düşüş gösterdi.

Her zaman bahşiş verdiğini söyleyen restoran müşterilerinin yüzdesi, 2019’daki yüzde 77’yken 2021’de yüzde 75 oldu. Yemek siparişini getiren kuryeye bahşiş veren müşterilerinin yüzdesi ise 2019’a göre dört puan azalarak yüzde 59 oldu.

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