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Atatürk Orman Çiftiği’nin 70 dönümü kiraya çıkarıldı

Atatürk Orman Çiftliği’nin 1. derece doğal ve tarihi sit alanı statüsündeki 70 dönüm arazi  otopark, rekreasyon ve tarım üretim alanı olarak kiraya verilecek. Toplam tahmini bede 90 milyon lira olarak belirlendi 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:58, 11/02/2021
Haberler Emlak
Atatürk Orman Çiftiği’nin 70 dönümü kiraya çıkarıldı

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği'ne ait 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde bulunan yaklaşık 70 dönüm arazi kiraya verilecek.

Ankara Yenimahalle ve Etimesgut'taki  2 bin 681 metrekarelik arazi otopark alanı,  35 bin 382 metrekare rekreasyon alanı ve 35 bin 382 metrekare arazi tarımsal üretim alanı olarak kiraya verilecek.

2 BİN METREKARE TABANLI KAPALI ALANLAR

Rekrearsyon alanı olarak kiralanacak arazide binalar da bulunuyor. 2 bin 98 metrekare taban üzerinde olduğu belirtilen kapalı alanın toplam büyüklüğü ihale duyurusunda açıklanmadı.

90.2 MİLYON’DAN AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Tahmini bedel otopark alanı için 8.2 milyon, rekreasyon alanı için 59.5 milyon, tarımsal üretim alanı için 22.5 milyon lira olmak üzere toplam 90 milyon 200 bin TL artı KDV hesaplandı.

İhale açık artırma usulüyle 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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Yayınlanma Tarihi:08:39,