İstanbul’da, ocakta konut satışları yıllık yüzde 36 düştü

İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Şubat 2021 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

13 BİN 666 ADET KONUT SATILDI

Toplam konut satışlarının yüzde 24'ünün gerçekleştiği İstanbul'da, Ocak ayında, konut satışları, yıllık yüzde 36 düşerek 13 bin 666'ya geriledi. İstanbul hariç diğer illerin toplamında ise yüzde 38 azalma oldu. Ocak 2019'a göre, İstanbul'da konut satışları yüzde 2 artarken İstanbul hariç diğer illerin toplamında yüzde 4 azaldı.

SATIŞLARIN YÜZDE 73’Ü İKİNCİ EL

Toplam konut satışlarının yüzde 73'ü ikinci el, yüzde 27'si sıfır konutta gerçekleşti. İkinci el konut satışları,yıllık yüzde 32 azalırken Ocak 2019'a göre, yüzde 33 arttı. Sıfır konut satışları ise yıllık yüzde 43, Ocak 2019'a göre yüzde 38 azaldı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

İpotekli konut satışları, yıllık yüzde 69 azaldı, Ocak 2019'a göre ise yüzde 92 arttı. İkinci el ipotekli konut satışları, yıllık yüzde 67 azalırken Ocak 20219'a göre yüzde 175 artış kaydetti. Sıfır ipotekli konut satışları ise yıllık yüzde 75 azaldı; Ocak 2019'a göre yüzde yükseldi.

SATIŞLAR İKİ İLÇEDE ARTTI

Satışlar yıllık olarak sadece Bakırköy ve Beykoz'da arttı. En yüksek yıllık azalış ise Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenler'de meydana geldi. Ocak 2020'de, yabancılara konut satışının yüzde 48'i İstanbul'da gerçekleşirken Ocak 2021'de bu oran yüzde 52'ye yükseldi.

Satışlar, yıllık yüzde 26 azalırken Ocak 2019 ile aynı seviyede kaydedildi. İstanbul dışındaki diğer illerde, yabancılara satış, hem Ocak 2020 hem de Ocak 2019'a göre azaldı.

SIFIR KONUT FİYATLARI YILLIK YÜZDE 27 ARTTI

2020 Aralık sonu itibarıyla fiyatlar, sıfır konutta yıllık yüzde 27; ikinci el konutta yüzde 29 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konut fiyatları, yıllık yüzde 32; ikinci el konut fiyatları yüzde 30 yükseldi.