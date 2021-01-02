Çevreci aktivist evinde ölü bulundu

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Muğla’nın Datça ilçesinde yerleşen ve turizm sektöründe faaliyet gösterirken çevre ve doğa etkinliklerine destek verdiği öğrenilen “Son Mohikan” lakaplı 58 yaşındaki Gürsel Keserci’den bir süredir haber alamayan arkadaşları, Keserci’nin Turgutreis Mahallesi'ndeki evine geldi.

Arkadaşları kapının açık olduğunu ve Keserci'nin yatağında hareketsiz halde görünce 112 acil sağlık ekibinden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Keserci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Keserci'nin arkadaşları büyük şok yaşarken, cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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