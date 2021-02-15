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20 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir merkezli 20 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 17:58, 15/02/2021
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20 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ağrı, Batman, Bilecik, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde bugün saat 07.00’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 37 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA

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