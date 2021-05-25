25 Mayıs corona virüsü tablosu açıklandı! Yeni vaka sayısında artış var

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 25 Mayıs Salı gününün verilerine göre, 223 bin 104 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437’ye ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 9 BİNİN ÜZERİNDE

Bugün semptom gösteren 693 hastayla birlikte 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385’e çıktı. Can kaybı da 175 artarak 46 bin 621’e yükseldi.

1667 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 11 bin 192 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı da bin 667 oldu.

DÜN 178 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Mayıs verilerine göre, semptom gösteren 702 hastayla birlikte 7 bin 523 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 178 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 3 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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