Sahura kadar aşı kuyruğu…

Cem YILDIRIM/ANKARA

Ankara Şehir Hastanesi önünde SÖZCÜ TV'ye konuşan 55 yaş üstü vatandaşlar, yaşanan yoğunluktan şikayetçi oldular. Aynı saat dilimi içinde çok sayıda kişiye randevu verilmesi ve aşılama sürelerinde gecikmeler yaşanması dolayısıyla yoğunluğun arttığı vurgulandı.

Aşı randevuları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınırken e-Nabız uygulamasına da yoğun ilgi oldu ve sisteme bir süre erişilemedi. Bu arada aşı olan vatandaşlara 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç kullanmamaları ve duş alınmaması gibi uyarılarda da bulunuldu.

20 MİLYON 429 BİN KİŞİ OLDU

Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı da bu sabah saat 09.00 itibarıyla 20 milyon 429 bin 365'e ulaştı. Bugüne kadar 12 milyon 554 bin 950 kişiye birinci doz, 7 milyon 874 bin 415 kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

İstanbul'da 3 milyon 245 bin 558, Ankara'da 1 milyon 634 bin 034, İzmir'de 1 milyon 386 bin 664 kişi aşılandı. Bursa'da aşı olanların sayısı 757 bin 476, Konya'da ise 542 bin 755'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek” mesajını paylaştı.

Bugüne kadar yurda gelen Sinovac aşı miktarı ise 26 milyon doz oldu. Şimdiye kadar 3,5 milyon doz alınan Biontech aşısından 30 milyon dozun daha, Haziran ayında gelmesi planlanıyor. Haziran ayında 40 yaş üstüne de aşılamanın başlatılması bekleniyor.