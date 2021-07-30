Açık cezaevi izinleri uzatıldı! Açık cezaevi izni ne zaman sona eriyor?

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'da sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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Açık cezaevi izinleri geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla 2 aylık uzatılmıştı ve bu uzatma işlemi sonrasında süreç 31 Temmuz tarihinde sona eriyordu. Alınan karar doğrultusunda izin süresinin 2 ay daha uzatılması kararı çıktı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı.

“5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”